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Из-за коронавируса в Барселоне отменили крупнейшую выставку технологий

Новости » Телеком & IT     13.02.2020 - 11:44
Из-за коронавируса в Барселоне отменили крупнейшую выставку технологий
Иллюстративное фото (techradar.com)

MWC 2020 отменили после отказа ведущих компаний от участия

В связи с угрозой коронавируса в Барселоне отменили крупнейшую выставку мобильных технологий Mobile World Congress. Об этом сообщает Associated Press.

Сообщается, что из-за угрозы коронавируса выставка MWC 2020, которая должна была пройти 24-27 февраля в Барселоне, отменена. По словам организаторов, опасения по поводу вспышки коронавируса сделали невозможным проведение мероприятия.

Отметим, решение было принято после отказов ведущих компаний Nokia, Vodafone, Deutsche Telekom, Sony, Amazon, Intel и LG от участия в выставке.

Напомним, по состоянию на 13 декабря в Китае в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, умерли уже 1369 человек. При этом зараженных достигло 59 805.

Ранее также стало известно, что сегодня в Одессу прибудет контейнеровоз, который побывал в китайских портах, у шестерых членов команды была высокая температура. Сразу после того как судно пришвартуется, будет проведен медицинский осмотр. Судно заходило также в порты Египта, Ливии, Турции и Румынии. Тем не менее, санитарно-карантинную службу одесского порта привели в повышенную готовность

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