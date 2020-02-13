В Китае от коронавируса умерли уже 1369 человек

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Количество зараженных в мире превышает 60 тысяч

В Китае в результате пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, умерли уже 1369 человек. Такие данные по состоянию на 5:40 четверга, 13 февраля, публикует Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в США.

Число зараженных в Китае достигло 59 тысяч 805 человек. Всего в мире коронавирусом заразились 60 тысяч 329 человек. То есть, за последние сутки на новый коронавирус заболели более 15 тысяч человек.

Выздоровление врачи зафиксировали у 5995 человек в мире.

Напомним, заражение новым коронавирусом подтвердили в еще 44 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess в Японии, где также украинцы. Проверки на наличие вируса у этих пассажиров дали положительный результат.

РБК-Украина писало, что Япония изолировала круизный лайнер Diamond Princess с почти 4 тысячами пассажиров на борту после того, как у 80-летнего китайца обнаружили инфицирования коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

Украина объявила эвакуацию своих граждан из китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения коронавируса. Специальный чартерный рейс отправился за украинцами 11 февраля.