У МОЗ назвали причину різкого зростання числа заражених коронавірусом у світі

Ілюстративне фото (twitter.com/feyabucom)

У світі зареєстровано 60 331 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом

У світі різко зросло число лабораторно підтверджених випадків нового коронавірусу. Це пов’язано із новим методом діагностики захворювання, який використовують у Китаї, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

За даними МОЗ, станом на 13 лютого у світі зареєстровано 60 331 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них 1369 - летальні.

"Різке зростання кількості випадків пов’язано із новим методом діагностики захворювання, котрий почали використовувати у провінції Хубей. Цей метод крім лабораторних досліджень та характерних симптомів, передбачає використання комп'ютерної томографії легень для виявлення симптомів пневмонії, викликаної новим коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що більшість випадків зараження зафіксовано в провінції Хубей. Окрім Китаю, коронавірус зафіксовано у 24 країнах. В Україні наразі не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу.

Зазначимо, за даними інформаційного порталу "Ван'і", що посилається на дані регіональних влад, кількість інфікованих за добу збільшилася більш ніж на 15 тис.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через коронавірус в Іспанії скасували найбільшу виставку мобільних технологій Mobile World Congress, яка була призначена на кінець лютого у Барселоні.