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В Минздраве назвали необходимый объем финансирования экстренной медицины в 2021 году

Украина, Суббота 01 августа 2020 17:32
В Минздраве назвали необходимый объем финансирования экстренной медицины в 2021 году
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Степанов заверил, что эта сумма учитывает справедливую зарплату медработникам

В Министерстве здравоохранения назвали необходимый объем средств для финансирования экстренной медицины в 2021 году. Он составляет 15,9 млрд гривен.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает правительственный портал.

"Чтобы реализовать планы Минздрава по созданию экстренной медицинской помощи эталонного уровня, в следующем году необходимо 15,9 млрд грн. Эта цифра учитывает справедливую заработную плату работников экстренной медицинской помощи", - подчеркнул глава ведомства.

Он добавил, что в 2021 году запланировано существенное увеличение зарплаты работникам ЭМП.

"Заработная плата водителя должна быть не 3,5-4,5 тысячи грн, как сейчас, а 10-12 тысяч грн. Среднего медицинского персонала, то есть медсестер, фельдшеров - не 5,5-6 тысяч грн, а около 15-16 тысяч грн. Врачей - 20-22 тысяч грн и диспетчеров - на уровне 12-13 тысяч грн", - отметил Степанов.

Кроме того, в этом году запланировано обновление автопарка службы экстренной медицинской помощи. В Минздраве хотят закупить около 400 машин, а в последующие два года - еще 1400 автомобилей.

По словам министра, особого внимания также требует вопрос состояния зданий, где находятся станции ЭМП.

Степанов также отметил, что Минздрав сейчас работает над улучшением качества оказания медицинской помощи службой ЭМП. На сегодня в Украине в среднем лишь 31% вызовов "скорой" выполняются в соответствии с нормативами.

"Мы хотим, чтобы в следующем году этот показатель был минимум 60 процентов и в дальнейшем довести его до 75-80 процентов в течение еще 2 лет", - сказал министр.

Напомним, в конце января Кабинет министров Украины утвердил план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи.

Как писало РБК-Украина, в 2018 году в Минздраве анонсировали, что правительство выделит почти 1 миллиард гривен на развитие экстренной медицины в 2019 году.

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