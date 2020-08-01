У МОЗ назвали необхідний обсяг фінансування екстреної медицини у 2021 році

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Степанов запевнив, що ця сума враховує справедливу зарплату медпрацівникам

У Міністерстві охорони здоров'я назвали необхідний обсяг коштів для фінансування екстреної медицини у 2021 році. Він складає 15,9 млрд гривень.

Про це заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає урядовий портал.

"Щоб реалізувати плани МОЗ щодо створення екстреної медичної допомоги еталонного рівня, наступного року необхідно 15,9 млн грн. Ця цифра враховує справедливу заробітну плату працівників екстреної медичної допомоги", - підкреслив очільник відомства.

Він додав, що у 2021 році заплановане суттєве збільшення зарплати працівникам ЕМД.

"Заробітна плата водія повинна бути не 3,5-4,5 тисячі грн, як зараз, а 10-12 тисяч грн. Середнього медичного персоналу, тобто медсестер, фельдшерів, - не 5,5-6 тисяч грн, а близько 15-16 тисяч грн. Лікарів - 20-22 тисяч грн і диспетчерів - на рівні 12-13 тисяч грн", - зазначив Степанов.

Крім того, цього року заплановане оновлення автопарку служби екстреної медичної допомоги. У МОЗ хочуть закупити близько 400 машин, а в наступні два роки - ще 1400 автомобілів.

За словами міністра, особливої уваги також потребує питання стану будівель, де знаходяться станції ЕМД.

Степанов також наголосив, що МОЗ наразі працює над покращенням якості надання медичної допомоги службою ЕМД. На сьогодні в Україні в середньому лише 31% викликів "швидкої" виконуються у відповідності до нормативів.

"Ми хочемо, щоб наступного року цей показник був мінімум 60 відсотків і надалі довести його до 75-80 відсотків протягом ще 2 років", - сказав міністр.

Нагадаємо, наприкінці січня Кабінет міністрів України затвердив план реалізації Концепції розвитку системи екстреної медичної допомоги.

Як писало РБК-Україна, у 2018 році у МОЗ анонсували, що уряд виділить майже 1 мільярд гривень на розвиток екстреної медицини в 2019 році.