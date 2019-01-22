В Минздраве назвали количество вакцин против кори в Украине

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Имеющиеся в наличии вакцины производства Бельгии и США

В Министерстве здравоохранения назвали количество вакцин против кори в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.

Указано, что с 28 декабря 2018 года до 18 января 2019 года корью в Украине заболели уже 8498 человек: 3537 взрослых и 4961 ребенок.

"По состоянию на 17 января 2019 года в Украине есть 933 352 дозы вакцин против кори, паротита и краснухи производства Бельгии и США", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минздраве назвали сроки годности вакцин от кори: максимальный срок годности большинства вакцин - 20 марта 2020 года, а также из всех остатков есть партия почти 400 тысяч доз со сроком годности до 31 января 2020 года. Отметим, ранее обнародовать данные о сроке годности вакцин просил парламентский комитет по вопросам здравоохранения.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство здравоохранения Украины опровергло заявления комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения об опасности вакцинации от кори во время эпидемии гриппа.

Добавим, более 54 тысяч украинцев заболели корью в течение прошлого года.