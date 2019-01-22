У МОЗ назвали кількість вакцин проти кору в Україні

Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Наявні вакцини виробництва Бельгії та США

У Міністерстві охорони здоров'я назвали кількість вакцин проти кору в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр громадського здоров'я МОЗ.

Вказано, що з 28 грудня 2018 року до 18 січня 2019 року на кір в Україні захворіли вже 8 498 людей: 3 537 дорослих та 4 961 дитина.

"Станом на 17 січня 2019 року в Україні наявні 933 352 дози вакцин проти кору, паротиту і краснухи виробництва Бельгії та США", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у МОЗ назвали строки придатності вакцин від кору: максимальний строк придатності більшості вакцин - 20 березня 2020 року, а також з усіх залишків є партія майже 400 тисяч доз зі строком придатності до 31 січня 2020 року. Зазначимо, що раніше оприлюднити дані про строк придатності вакцин просив парламентський комітет з питань охорони здоров'я.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство охорони здоров'я України спростувало заяви комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я про небезпеку вакцинації від кору під час епідемії грипу.

Додамо, понад 54 тисячі українців захворіли на кір протягом минулого року.