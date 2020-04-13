В Минздраве назвали еще один препарат для лечения коронавируса

Фото: Максим Степанов (УНИАН)

Препарат будет введен в программу "Доступные лекарства"

Препарат "Плаквенил", который может помогать при лечении коронавируса, будет введен в перечень медицинских средств, которые идут по программе "Доступные лекарства". Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов отметил, что на ближайшем заседании Кабмина в среду будет урегулирован вопрос по группе пациентов, которые болеют ревматоидными заболеваниями, прежде всего, красной волчанкой, которые лечились препаратом "Плаквенил".

"После того, как в мире было объявлено о том, что он ("Плаквенил") может помогать при лечении коронавируса - он просто исчез из аптек. Мы нашли решение, он будет введен в перечень медицинских средств, которые идут по программе "Доступные лекарства" для того, чтобы он был в аптеках и был контролируемый оборот этого лекарства. Параллельно есть договоренность с производителем об обеспечении наших больных", - отметил он.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса президент Владимир Зеленский пообещал украинским ученым миллион долларов за вакцину от COVID-19.

Отметим, ведущий вакцинолог Оксфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от COVID-19 может быть готова уже в сентябре.