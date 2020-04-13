У МОЗ назвали ще один препарат для лікування коронавірусу

Фото: Максим Степанов (УНІАН)

Препарат буде введений в програму "Доступні ліки"

Препарат "Плаквеніл", який може допомагати при лікуванні коронавірусу, буде введений в перелік медичних засобів, які йдуть за програмою "Доступні ліки". Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Степанов зазначив, що на найближчому засіданні Кабміну в середу буде врегульовано питання по групі пацієнтів, які хворіють ревматоїдними захворюваннями, перш за все, системним червоним вовчаком, які лікувалися препаратом "Плаквеніл".

"Після того, як в світі було оголошено про те, що він ("Плаквеніл") може допомагати при лікуванні коронавірусу - він просто зник з аптек. Ми знайшли рішення, він буде введений в перелік медичних засобів, які йдуть за програмою "Доступні ліки" для того, щоб він був в аптеках і був контрольований обіг цих ліків. Паралельно є домовленість з виробником про забезпечення наших хворих", - зазначив він.

Нагадаємо, на тлі пандемії коронавірусу президент Володимир Зеленський пообіцяв українським вченим мільйон доларів за вакцину від COVID-19.

Зазначимо, провідний вакцинолог Оксфордського університету Сара Гілберт заявила, що вакцина від COVID-19 може бути готова вже у вересні.