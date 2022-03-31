В Минздраве назвали число обстрелянных больниц и машин скорой помощи за время войны

За время войны из-за обстрелов пострадало 261 учреждение здравоохранения. В том числе 13 больниц уничтожены полностью.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина .

"Из тех регионов, откуда мы можем получить такие данные - 261 учреждение здравоохранения повреждено. К этому числу относят как больницы многопрофильные, так и амбулатории семейной медицины. В том числе 13 больниц уничтожены полностью - они уже восстановлению не подлежат, будет новое строительство", - сообщил Ляшко.

Кроме того, по его словам, 65 автомобилей экстренной медицинской помощи были обстреляны и выведены из строя.

Глава Минздрава также сообщил о потерях среди медиков.

"Убиты шестеро медицинских работников и 18 были ранены. Это такая печальная статистика месяца войны", - сказал министр.