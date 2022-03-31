В Минздраве назвали число обстрелянных больниц и машин скорой помощи за время войны
За время войны из-за обстрелов пострадало 261 учреждение здравоохранения. В том числе 13 больниц уничтожены полностью.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью РБК-Украина.
"Из тех регионов, откуда мы можем получить такие данные - 261 учреждение здравоохранения повреждено. К этому числу относят как больницы многопрофильные, так и амбулатории семейной медицины. В том числе 13 больниц уничтожены полностью - они уже восстановлению не подлежат, будет новое строительство", - сообщил Ляшко.
Кроме того, по его словам, 65 автомобилей экстренной медицинской помощи были обстреляны и выведены из строя.
Глава Минздрава также сообщил о потерях среди медиков.
"Убиты шестеро медицинских работников и 18 были ранены. Это такая печальная статистика месяца войны", - сказал министр.
Ранее мы сообщали, что Ляшко призывает фармацевтические компании уйти с рынка РФ.
Также мы писали, что Ляшко напомнил об опасности COVID и раскрыл особенности работы медиков во время войны.
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