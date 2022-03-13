Ляшко призывает фармацевтические компании уйти с рынка РФ
В Минздраве отметили, что поддержка Украины международными компаниями и производителями - это тест на преданность человеческим ценностям. В частности, из-за войны РФ против Украины рынок врага покинули уже сотни компаний. Также призывают это сделать фармацевтические компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра здравоохранение Виктора Ляшко.
По его словам, поддержка Украины предоставляется путем создания гуманитарных фондов, прямых целевых перечислений средств Красному Кресту, ЮНИСЕФ, а также путем непосредственной передачи лекарств.
На сегодня уже более 4,7 миллиона доз жизненно необходимых лекарственных средств и свыше 28 миллионов евро собрано ведущими европейскими производителями для помощи Украине.
Также более 300 руководителей фармацевтических и биотех-компаний вышли с открытым письмом, который призывает прекратить бизнес и партнерские связи с Россией и российскими компаниями.
"Не должно быть никаких тайных сговоров с военными преступниками. Если кого - то устраивает правительство, которое бомбит и обстреливает мирного соседа до забвения, то фармацевтические компании должны приложить усилия, чтобы Путин и его клептократы почувствовали гнев своего народа", - сказал Ляшко.
Кроме того, Ляшко призвал игнорировать Россию, не вести с ней бизнес и не поставлять в нее товары.
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