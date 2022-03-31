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У МОЗ назвали кількість обстріляних лікарень і машин швидкої допомоги за час війни

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Київ, Четвер 31 березня 2022 07:56
У МОЗ назвали кількість обстріляних лікарень і машин швидкої допомоги за час війни Фото: міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

За час війни через обстріли постраждав 261 заклад охорони здоров'я. У тому числі 13 лікарень знищені повністю.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.

"З тих регіонів, звідки ми можемо отримати такі дані - 261 заклад охорони здоров'я пошкоджено. До цього числа відносять як лікарні багатопрофільні, так і амбулаторії сімейної медицини. У тому числі 13 лікарень знищені повністю - вони вже відновленню не підлягають, буде нове будівництво", - повідомив Ляшко.

Крім того, за його словами, 65 автомобілів екстреної медичної допомоги були обстріляні і виведені з ладу.

Глава МОЗ також повідомив про втрати серед медиків.

"Вбито шестеро медичних працівників і 18 були поранені. Це така сумна статистика місяця війни", - сказав міністр.

Раніше ми повідомляли, що Ляшко закликає фармацевтичні компанії піти з ринку РФ.

Також ми писали, що Ляшко нагадав про небезпеку COVID і розкрив особливості роботи медиків у час війни.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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