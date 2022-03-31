У МОЗ назвали кількість обстріляних лікарень і машин швидкої допомоги за час війни
За час війни через обстріли постраждав 261 заклад охорони здоров'я. У тому числі 13 лікарень знищені повністю.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю РБК-Україна.
"З тих регіонів, звідки ми можемо отримати такі дані - 261 заклад охорони здоров'я пошкоджено. До цього числа відносять як лікарні багатопрофільні, так і амбулаторії сімейної медицини. У тому числі 13 лікарень знищені повністю - вони вже відновленню не підлягають, буде нове будівництво", - повідомив Ляшко.
Крім того, за його словами, 65 автомобілів екстреної медичної допомоги були обстріляні і виведені з ладу.
Глава МОЗ також повідомив про втрати серед медиків.
"Вбито шестеро медичних працівників і 18 були поранені. Це така сумна статистика місяця війни", - сказав міністр.
Раніше ми повідомляли, що Ляшко закликає фармацевтичні компанії піти з ринку РФ.
Також ми писали, що Ляшко нагадав про небезпеку COVID і розкрив особливості роботи медиків у час війни.
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