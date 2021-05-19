В Минздраве напомнили, как подписать декларацию с семейным врачом
Более 30 млн украинцев уже заключили договоры с семейным врачом. Всех, кто еще не выбрал своего семейного врача, Минздрав призывает как можно быстрее это сделать.
Как заключить декларацию с семейным врачом, напоминают в Министерстве здравоохранения (Минздрав).
Прежде всего необходимо выбрать врача и медучреждение. На медучреждении должна быть унифицированная наклейка с текстом "Здесь можно выбрать своего врача".
Следующим шагом является личный поход в больницу. С собой надо взять паспорт, идентификационный код и телефон. Для детей до 14 лет - свидетельство о рождении.
Затем необходимо обратиться в регистратуру - там получите список врачей, а также вам подскажут, где можно подписать декларацию.
Уполномоченный работник медучреждения введет необходимые данные в электронную систему, на телефон придет код с подтверждением, после этого декларацию распечатают, для подписания, а работник медучреждения отправит ее в систему.
Ранее замглавы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, нужно ли иметь декларацию с семейным врачом для вакцинации от коронавируса.
Напомним, в ноябре 2020 года в Минздраве обещали, что в ближайшее время украинцы смогут подписывать декларации с семейными врачами в онлайн-режиме.