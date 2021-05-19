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В Минздраве напомнили, как подписать декларацию с семейным врачом

Новина українською →
Среда 19 мая 2021 13:52
В Минздраве напомнили, как подписать декларацию с семейным врачом Фото: декларацию с семейным врачом подписали 30 тысяч украинцев (decentralization.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Более 30 млн украинцев уже заключили договоры с семейным врачом. Всех, кто еще не выбрал своего семейного врача, Минздрав призывает как можно быстрее это сделать.

Как заключить декларацию с семейным врачом, напоминают в Министерстве здравоохранения (Минздрав).

Прежде всего необходимо выбрать врача и медучреждение. На медучреждении должна быть унифицированная наклейка с текстом "Здесь можно выбрать своего врача".

Следующим шагом является личный поход в больницу. С собой надо взять паспорт, идентификационный код и телефон. Для детей до 14 лет - свидетельство о рождении.

Затем необходимо обратиться в регистратуру - там получите список врачей, а также вам подскажут, где можно подписать декларацию.

Уполномоченный работник медучреждения введет необходимые данные в электронную систему, на телефон придет код с подтверждением, после этого декларацию распечатают, для подписания, а работник медучреждения отправит ее в систему.

В Минздраве напомнили, как подписать декларацию с семейным врачом

Ранее замглавы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, нужно ли иметь декларацию с семейным врачом для вакцинации от коронавируса.

Напомним, в ноябре 2020 года в Минздраве обещали, что в ближайшее время украинцы смогут подписывать декларации с семейными врачами в онлайн-режиме.

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