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У МОЗ нагадали, як підписати декларацію із сімейним лікарем

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Середа 19 травня 2021 13:52
У МОЗ нагадали, як підписати декларацію із сімейним лікарем Фото: декларацію з сімейним лікарем підписали 30 тисяч українців (decentralization.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Понад 30 млн українців вже уклали договори із сімейним лікарем. Всіх, хто ще не обрав свого сімейного лікаря, МОЗ закликає якнайшвидше це зробити.

Як укласти декларацію із сімейним лікарем, нагадують в Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ).

Насамперед необхідно обрати лікаря і медзаклад. На медзакладі має бути уніфікована наліпка із текстом "Тут можна обрати свого лікаря".

Наступним кроком є особистий похід до лікарні. З собою треба взяти паспорт, ідентифікаційний код та телефон. Для дітей до 14 років - свідоцтво про народження.

Потім обхідно звернутися в реєстратуру - там отримаєте список лікарів, а також вам підкажуть, де можна підписати декларацію.

Уповноважений працівник медзакладу введе необхідні дані в електронну систему, на телефон прийде код з підтвердженням, після цього декларацію роздрукують, для підписання, а працівник медзакладу надішле її в систему.

У МОЗ нагадали, як підписати декларацію із сімейним лікарем

Раніше заступник глави МОЗ Віктор Ляшко розповів, чи потрібно мати декларацію з сімейним лікарем для вакцинації від коронавіруса.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року в МОЗ обіцяли, що найближчим часом українці зможуть підписувати декларації з сімейними лікарями в онлайн-режимі.

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