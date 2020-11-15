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Украинцы смогут подписывать декларации с врачами в онлайн-режиме

Киев, Воскресенье 15 ноября 2020 18:38
Украинцы смогут подписывать декларации с врачами в онлайн-режиме
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В ближайшее время украинцы смогут подписывать декларации с семейными врачами в онлайн-режиме. Также появится база врачей, которые будут консультировать пациентов с COVID-19 и вести их лечение.

Об этом в своем видеообращении в Facebook заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, нужно решить проблему подписания декларации с семейными врачами онлайн.

"У людей, больных COVID-19, должна быть такая возможность. Уверен, что нам удастся с этим разобраться уже на этой неделе", - отметил Степанов.

Он также рассказал, что появится база врачей, которые будут оперативно консультировать пациентов без семейного врача. Кроме того, такие пациенты должны получить контакты врача, который будет вести их все время заболевания COVID-19.

"Такие врачи должны быть во всех регионах Украины", - добавил Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что Степанов заболел коронавирусом.

Позже он заявил, что хочет пройти через эту болезнь как обычный пациент и испытать на себе украинский протокол лечения COVID-19.

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Новости Украины Политика декларацияМаксим Степанов

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