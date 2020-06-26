ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минздраве могут провести допотбор на должность главы Нацслужбы здоровья

Новости » Политика     26.06.2020 - 16:14
В Минздраве могут провести допотбор на должность главы Нацслужбы здоровья
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Полноценный конкурс на должность главы НСЗУ провести невозможно из-за карантина

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Минздрав может провести дополнительный добор на должность главы Национальной службы здоровья. Полноценный конкурс на эту должность сейчас провести невозможно из-за карантина.

Об этом пресс-служба министерства сообщила в Telegram.

Указано, что Степанов принял участие в заседании комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"На сегодня мной принято решение по результатам собеседований и проведенного отбора. Сообщаю, что кандидатура на главу НСЗУ не определена. Есть большая вероятность того, что будет объявлен дополнительный отбор, соответственно, после этого будет определен победитель", - сказал министр.

Он пояснил, что полноценный конкурс провести не удастся из-за карантина. Поэтому сейчас возможен только добор на должность и подписание контракта с победителем на время карантина, а после его завершения должен состояться полноценный конкурс.

Напомним, 8 июня в Минздраве заявили, что определились с кандидатом на должность председателя Национальной службы здоровья; документы о его назначении должны были передать в Кабинет министров.

Как писало РБК-Украина, 22 мая Кабмин объявил новый конкурс на должность руководителя НСЗУ.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныМаксим СтепановНСЗУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь