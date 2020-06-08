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В Минздраве уже определились с кандидатом на должность главы Нацслужбы здоровья

Новости » Политика     08.06.2020 - 10:46
В Минздраве уже определились с кандидатом на должность главы Нацслужбы здоровья
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Документы о его назначении передадут в Кабинет министров

В Министерстве здравоохранения определились с кандидатом на должность главы Национальной службы здоровья. Документы о его назначении передадут в Кабинет министров.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в понедельник, передает РБК-Украина.

По его словам, он уже провел собеседования с кандидатами и определился.

"Я уже определился с кандидатом, в отношении которого документы будут переданы в Кабинет министров, и после прохождения всех процедур он может быть назначен на эту должность", - сказал Степанов.

Он добавил, что по законодательной процедуре в условиях карантина возможен только отбор кандидатов, но конкурс будет проведен уже после снятия ограничений.

"Хочу акцентировать ваше внимание, что на сегодня проведение конкурса (на руководителя НСЗУ, - ред.), который предусмотрен законодательством невозможно, потому что действия этого закона приостановлены", - сообщил глава Минздрава.

Он отметил, что после окончания карантина объявят конкурс, который продлится 2 месяца. Тогда и должны избрать нового руководителя НСЗУ на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что назначение главы НСЗУ Кабинетом министров может состояться на следующем заседании правительства.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныназначение
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