Правительство объявило новый конкурс на должность руководителя НСЗУ

Фото: здание Кабмина (РБК-Украина)

Срок подачи документов заканчивается 25 мая

Кабинет министров объявил новый конкурс на должность руководителя Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Объявление о вакансии было размещено 22 мая.

Соответствующее сообщение было размещено на портале вакансий государственной службы.

Согласно объявлению, у кандидатов на должность руководителя НСЗУ есть всего 3 дня для подачи документов. Срок подачи документов истекает в понедельник, 25 мая.

Среди требований к кандидатам опыт работы на должностях государственной службы на менее чем 3 года с общим стажем работы не менее семи лет и владение государственным и иностранными языками. Степень высшего образования кандидата должен быть не ниже магистра.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав завершил собеседования с кандидатами на должность руководителя НСЗУ. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство не смогло выбрать победителя конкурса, поэтому он будет просить правительство назначить руководителя НСЗУ путем заключения контракта.

Как писало РБК-Украина, в конце ноября 2019 года Кабмин объявил конкурс на должность руководителя НСЗУ после увольнение Олега Петренко. Свое увольнение с должности руководителя НСЗУ Петренко объяснял разными фундаментальными ценностями с командой, которая работала над трансформацией системы здравоохранения.

Автор: Дмитрий Левицкий