У МОЗ можуть провести додатковий добір на посаду глави Нацслужби здоров'я

Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

Повноцінний конкурс на посаду глави НСЗУ провести неможливо через карантин

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що МОЗ може провести додатковий добір на посаду глави Національної служби здоров'я. Повноцінний конкурс на цю посаду зараз провести неможливо через карантин.

Про це прес-служба міністерства повідомила у Telegram.

Вказано, що Степанов взяв участь у засіданні комітету Верховної ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

"На сьогодні мною прийняте рішення за результатами співбесід і проведеного добору. Повідомляю, що кандидатури на голову НСЗУ не визначено. Є велика ймовірність того, що буде оголошено додатковий добір, відповідно, після цього буде визначено переможця", - сказав міністр.

Він пояснив, що повноцінний конкурс провести не вдасться через карантин. Тому зараз можливий лише добір на посаду і підписання контракту з переможцем на час карантину, а після його завершення має відбутися повноцінний конкурс.

Нагадаємо, 8 червня у МОЗ заявили, що визначилися з кандидатом на посаду голови Національної служби здоров'я; документи про його призначення мали передати в Кабінет міністрів.

Як писало РБК-Україна, 22 травня Кабмін оголосив новий конкурс на посаду керівника НСЗУ.

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Автор: Юлия Струк