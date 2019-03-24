В Минздраве инициируют уголовную ответственность за продажу лекарств без рецепта

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Министерстве здравоохранения инициируют увеличение штрафов и введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что штраф за продажу лекарств без рецепта составляет 120 гривен.

"Для них это дешевле, чтобы иметь бизнес, чем соблюдать закон. Сейчас Гослекслужба разрабатывает изменения к закону. И мы повышаем этот штраф. И мы также будем ставить уголовную ответственность за то, что выдают лекарства без рецепта", - заявила Супрун.

Супрун особое внимание обратила на свободную продажу антибиотиков.

"Мы на прошлой неделе на заседании Кабмина приняли нашу новую стратегию, чтобы бороться именно с тем. И в том есть требование повышения криминальности и штрафов на выдачу антибиотиков. И это не только для людей, но это также касается животных", - добавила она.

По ее словам, важно не пытаться лечить вирусные заболевания антибиотиками, вакцинироваться, укреплять собственный иммунитет и тщательно придерживаться правил гигиены.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы смогут возвращать в аптеки приобретенные лекарства с 1 января 2019 года.

В то же время Супрун назвала ряд условий, при которых аптеки будут вынуждены принимать приобретенные ранее лекарства.

РБК-Украина писало, что по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в июне 2018 года, граждане Украины больше всего осведомлены о реформе системы здравоохранения.