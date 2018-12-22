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З січня до аптек можна буде повертати ліки

Новини » Медицина    22.12.2018 - 16:44
З січня до аптек можна буде повертати ліки
Фото: Уляна Супрун (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ліки повинні бути з непошкодженою упаковкою

Громадяни зможуть повертати до аптек придбані ліки з 1 січня 2019 року. Про це повідомила журналістам в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає кореспондент РБК-Україна.

У той же час Супрун назвала низку умов, за яких аптеки будуть змушені приймати придбані раніше ліки.

"Коли аптека буде отримувати ті ліки, вони мають перевірити, що вони не були відкриті, що вони не були використані і що нічого не було порушено у регламенті самої упаковки і все інше. Тоді це не має ніякої загрози", - сказала вона.

Супрун повідомила, зараз міністерство працює над реорганізацією Держлікслужби, яка має слідкувати за ліками.

"Ми надаємо їм набагато більше повноважень щодо інспекції. І вони будуть самі, регіональні представники будуть інспектувати, щоб все це правильно відбувалося. І це є велика відповідальність на них, велика відповідальність на аптеках", - сказала керівник МОЗ.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, проведеного в червні 2018 року, громадяни України найбільше обізнані щодо реформи системи охорони здоров’я.

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