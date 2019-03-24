ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Минздраве инициируют уголовную ответственность за продажу лекарств без рецепта

Новости » Политика    24.03.2019 - 02:51
В Минздраве инициируют уголовную ответственность за продажу лекарств без рецепта
Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Сейчас штраф за продажу лекарств без рецепта составляет 120 гривен

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что в Министерстве здравоохранения инициируют увеличение штрафов и введение уголовной ответственности за продажу лекарств без рецепта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщается, что штраф за продажу лекарств без рецепта составляет 120 гривен.

"Для них это дешевле, чтобы иметь бизнес, чем соблюдать закон. Сейчас Гослекслужба разрабатывает изменения к закону. И мы повышаем этот штраф. И мы также будем ставить уголовную ответственность за то, что выдают лекарства без рецепта", - заявила Супрун.

Супрун особое внимание обратила на свободную продажу антибиотиков.

"Мы на прошлой неделе на заседании Кабмина приняли нашу новую стратегию, чтобы бороться именно с тем. И в том есть требование повышения криминальности и штрафов на выдачу антибиотиков. И это не только для людей, но это также касается животных", - добавила она.

По ее словам, важно не пытаться лечить вирусные заболевания антибиотиками, вакцинироваться, укреплять собственный иммунитет и тщательно придерживаться правил гигиены.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы смогут возвращать в аптеки приобретенные лекарства с 1 января 2019 года

В то же время Супрун назвала ряд условий, при которых аптеки будут вынуждены принимать приобретенные ранее лекарства.

РБК-Украина писало, что по данным опроса Центра Разумкова, проведенного в июне 2018 года, граждане Украины больше всего осведомлены о реформе системы здравоохранения.

В Украине фиксируют снижение уровня заболеваемости корью В Минздраве заявили о попытке Амосовой захватить НМУ им. Богомольца
Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныаптекиответственностьсупрун
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь