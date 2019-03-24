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У МОЗ ініціюють кримінальну відповідальність за продаж ліків без рецепта

Новини » Політика    24.03.2019 - 02:51
У МОЗ ініціюють кримінальну відповідальність за продаж ліків без рецепта
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Наразі штраф за продаж ліків без рецепту становить 120 гривень

Виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун заявила, що у Міністерстві охорони здоров’я ініціюють збільшення штрафів і запровадження кримінальної відповідальності за продаж ліків без рецепта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що штраф за продаж ліків без рецепту становить 120 гривень.

"Для них це дешевше, щоб мати бізнес, ніж дотримуватися закону. Зараз Держлікслужба розробляє зміни до закону. І ми підвищуємо цей штраф. І ми також будемо ставити кримінальну відповідальність за те, що видають ліки без рецепта", - заявила Супрун.

Також Супрун особливу увагу звернула на вільний продаж антибіотиків.

"Ми минулого тижня на засіданні Кабміну прийняли нашу нову стратегію, щоб боротися саме із тим. І в тому є вимога підвищення кримінальності і штрафів на видання антибіотиків. І це не лише для людей, а це також стосується тварин", - додала вона.

За її словами, важливо не намагатися лікувати вірусні захворювання антибіотиками, вакцинуватися, зміцнювати власний імунітет і ретельно дотримуватися правил гігієни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадяни зможуть повертати до аптек придбані ліки з 1 січня 2019 року.

У той же час Супрун назвала низку умов, за яких аптеки будуть змушені приймати придбані раніше ліки.

РБК-Україна писало, що за даними опитування Центру Разумкова, проведеного в червні 2018 року, громадяни України найбільше обізнані щодо реформи системи охорони здоров’я.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я Україниаптекиответственностьсупрун
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