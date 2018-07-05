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Интервью

У Минздрава до сих пор нет полномочий для проверки медучреждений, - Супрун

НовостиПолитика    05.07.2018 - 14:52
Фото: Ульяна Супрун (kmu.gov.ua)
Фото: Ульяна Супрун (kmu.gov.ua)

По словам Супрун, министерство должно иметь достаточно инструментов для проверки надлежащей работы медучреждений

У Министерства здравоохранения Украины должна быть возможность проверять, насколько соблюдаются медицинскими учреждениями стандарты медицинской практики. Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

По ее словам, министерство подготовило проект постановления, который снимает мораторий на плановые проверки Минздравом больниц.

Супрун, в частности, отметила, что так как министерство выдает украинским медучреждениям лицензию на работу, то и должно иметь достаточно инструментов, чтобы проверить, способны ли они эту работу должным образом выполнять.

"Сейчас мы не имеем достаточно механизмов для этого. Мораторий на плановые проверки продолжается уже четвертый год и пока единственный доступный для министерства способ проверить, соблюдает ли учреждение требования, на которых ему была выдана лицензия - сделать это внепланово. А такие "внезапные" проверкии возможны только при условии запроса от самого медучреждения (что вряд сделает нарушитель), решение суда или если в больнице произошел случай, который угрожает здоровью и жизни людей", - написала Супрун.

И о. министра также выразила надежду, что мораторий будет отменен.

Напомним, ранее Супрун сообщила, что Минздрав обновил календарь профелактических прививок.

Также сообщалось, что в программе "Доступные лекарства" уже зарегистрировано 239 наименований.

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Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, медицина, проверка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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