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В Україні оновили календар щеплень

НовиниСуспільство    04.07.2018 - 18:13
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Вакцинація безкоштовна

Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) оновило Національний календар профілактичних щеплень відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) та міжнародної практики. Про це повідомляє в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"В Україні оновлено Національний календар профілактичних щеплень - відповідно до рекомендацій ВООЗ та міжнародної практики", - йдеться у повідомленні.

 

В Україні оновлено Національний календар профілактичних щеплень - відповідно до рекомендацій ВООЗ та міжнародної...

Опубліковано Уляна Супрун Середа, 4 липня 2018 р.

 

Згідно з новим календарем, дітей щеплюватимуть від туберкульозу (БЦЖ) 1 раз - на 3-5 добу життя. Ревакцинацію у 7 років робити більше не потрібно.

Також відтепер другу дозу вакцини проти гепатиту B дитина отримуватиме не у перший місяць життя, а у другий.

"Це дозволить у майбутньому робити щеплення багатокомпонентною вакциною, яка даватиме захист одразу від кількох хвороб - гепатиту В, дифтерії, правця, кашлюку та поліомієліту", - пояснює Супрун.

Вона нагадала, що вакцинація за календарем профілактичних щеплень є безкоштовною. Її можна зробити у сімейного лікаря або педіатра.

"Вакцини від 10 небезпечних хвороб - гепатиту B, туберкульозу, поліомієліту, дифтерії, кашлюку, правця, гемофільної інфекції, кору, краснухи й епідемічного паротиту закуповує держава та розвозить до регіонів України. Усі вакцини якісні, ефективні та безпечні, прекваліфіковані ВООЗ", - додала Супрун.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у програмі "Доступні ліки" вже зареєстровано 239 найменувань,.

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Теги публікації: медицина, Мінстерство охорони здоров'я України, ВООЗ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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