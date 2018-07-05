МОЗ досі не має повноважень для перевірки медзакладів, - Супрун

За словами Супрун, міністерство повинно мати достатньо інструментів для перевірки належної роботи медзакладів

У Міністерстві охорони здоров'я України (МОЗ) має бути можливість перевіряти, чи дотримуються медичні заклади стандартів медичної практики. Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, міністерство підготувало проект постанови, який знімає мораторій на планові перевірки МОЗ лікарень.

Супрун, зокрема, зазначила, що так, як міністерство видає українським медзакладам ліцензію на роботу, то повинно й мати достатньо інструментів, щоби перевірити, чи спроможні вони цю роботу належним чином виконувати.

"Зараз ми не маємо достатньо механізмів для цього. Мораторій на планові перевірки триває вже четвертий рік і наразі єдиний доступний для міністерства спосіб перевірити, чи дотримується заклад вимог, на яких йому було видано ліцензію - зробити це позапланово. А такі "зненацькі" перевірки можливі лише за умови запиту від самого медзакладу (що навряд зробить порушник), рішення суду або якщо в лікарні стався випадок, який загрожує здоров’ю і життю людей", - написала Супрун.

В. о. міністра також виразила сподівання, що мораторій буде скасовано.

Нагадаємо, раніше Супрун повідомила, що МОЗ оновило календар профілактичних щеплень.

Також повідомлялося, що у програмі "Доступні ліки" вже зареєстровано 239 найменувань.