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У програмі "Доступні ліки" вже зареєстровано 239 найменувань, - Супрун

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 17:44
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Ліки за програмою можна купити в кожній третій аптеці країни

У програмі "Доступні ліки" на сьогодні зареєстровано 239 ліків, з яких 47 ліків видаються повністю безоплатно, 192 - зі значними знижками. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

За її словами, ліки за програмою можна купити в кожній третій аптеці країни.

"З початку програми було видано 21 мільйон рецептів. Як результат - кількість викликів швидкої зменшилась на 17 тисяч, менше випадків з підозрою на інсульт та інфаркт, а також через приступи бронхіальної астми. Ми вважаємо, що це є перелам тенденції в жахливій ситуації з серцево-судинними захворюваннями. Програма тільки почалась", - зазначила Супрун.

Вона також закликала питатися про про можливість отримати доступне лікування у своїх лікарів.

"Перевіряйте, чи оплачені ваші ліки державою. Якщо ви бачите, що вони можуть бути доступними, а в лікарні вам їх не надають - звертайтеся до департаментів охорони здоров'я. Якщо вам не допоможуть - повідомляйте в Міністерство охорони здоров'я України", - наголосила Супрун.

Також вона додала, що пацієнти можуть завантажити мобільний додаток "Ліки.Контроль", щоб перевірити, які саме ліки можна отримати безоплатно.

 

Сьогодні разом з Прем’єр-міністром Volodymyr Groysman провели розширену нараду щодо забезпечення громадян ліками. До...

Опубліковано Уляна Супрун Понеділок, 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України  зобов'язав лікарні до 1 вересня оприлюднити інформацію про наявні ліки.

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Теги публікації: лекарства  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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