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Минздрав заложил в бюджете-2021 повышение зарплат врачам до 25 тысяч гривен

Украина, Понедельник 21 сентября 2020 12:01
Минздрав заложил в бюджете-2021 повышение зарплат врачам до 25 тысяч гривен
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство при формировании бюджета на 2021 год заложило повышение зарплаты врачам от 22 до 25 тысяч гривен. При этом зарплата младшего медперсонала должна составлять не менее 12 тысяч гривен.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Мы выходили, что заработная плата медицинского работника - врача должна составлять от 22 до 25 тысяч гривен. Это средняя начальная заработная плата... Средняя заработная плата медицинской сестры должна составлять около 17-18 тысяч гривен и младшего медицинского персонала - не менее 12 тысяч гривен", - отметил глава Минздрава.

Степанов вместе с тем добавил, что зарплата у различных медсестер и врачей может быть разной в зависимости от нагрузки, опыта, объема той работы, которую они выполняют, и от ответственности, которую они берут на себя.

Кроме того, глава Минздрава рассказал, что ведомство запросило 296 млрд гривен на финансирование здравоохранения в 2021 году. Данная сумма предусматривает противодействие COVID-19, закупку вакцин и программу медицинских гарантий.

Напомним, в конце августа Степанов заявил, что в Украине около 50 тысяч врачей находятся на пенсии, а потому вопрос медицинских кадров в стране стоит очень остро.

Как писало РБК-Украина, ранее правительство выделило деньги на повышение зарплаты медицинских работников с 1 сентября: повышение произойдет как для врачей, так и для среднего и младшего медицинского персонала.

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Новости Украины Политика Министерство здравоохранения УкраинызарплатаМаксим Степанов
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