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МОЗ заклав у бюджеті-2021 підвищення зарплат лікарям до 25 тисяч гривень

Україна, Понеділок 21 вересня 2020 12:01
МОЗ заклав у бюджеті-2021 підвищення зарплат лікарям до 25 тисяч гривень
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що відомство при формуванні бюджету на 2021 рік заклав підвищення зарплати лікарям від 22 до 25 тисяч гривень. При цьому зарплата молодшого медперсоналу повинна становити не менше 12 тисяч гривень.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Ми виходили, що заробітна плата медичного працівника - лікаря повинна становити від 22 до 25 тисяч гривень. Це середня початкова заробітна плата... Середня заробітна плата медичної сестри повинна становити близько 17-18 тисяч гривень і молодшого медичного персоналу - не менше 12 тисяч гривень", - зазначив глава МОЗ.

Степанов разом з тим додав, що зарплата у різних медсестер і лікарів може бути різною у залежності від навантаження, досвіду, обсягу тієї роботи, яку вони виконують, і від відповідальності, яку вони беруть на себе.

Крім того, глава МОЗ розповів, що відомство запросило 296 млрд гривень на фінансування охорони здоров'я у 2021 році. Дана сума передбачає протидію COVID-19, закупівлю вакцин і програму медичних гарантій.

Нагадаємо, в кінці серпня Степанов заявив, що в Україні близько 50 тисяч лікарів перебувають на пенсії, а тому питання медичних кадрів у країні стоїть дуже гостро.

Як писало РБК-Україна, раніше уряд виділив гроші на підвищення зарплати медичних працівників з 1 вересня: підвищення відбудеться як для лікарів, так і для середнього та молодшого медичного персоналу.

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