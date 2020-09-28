Минздрав заложил 15 млрд грн на вакцины от COVID-19 в проект бюджета-2021

В проект государственного бюджета на 2021 год Министерство здравоохранения заложило 15,08 млрд гривен на вакцины против COVID-19. Также 595,5 млн гривен заложили на трансплантацию.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Мы заложили соответствующие средства на борьбу с эпидемиями и на мероприятия, которые с этим связаны, в том числе и на вакцинацию. Выходили мы из той стоимости вакцин, которую нам предоставили несколько компаний, которые сейчас находятся на третьей фазе клинических испытаний", - сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, вакцинация будет проводиться за счет государства украинцам, которые находятся в группе риска.

"Вакцинация будет проводиться за счет государства гражданам, находящимся в группе риска. Все это мы рассчитали, и у нас получилась сумма в 15,08 млрд гривен", - отметил он.

Отметим, что ранее Министерство финансов заложило в государственный бюджет на 2021 год на закупку вакцин от коронавируса меньшую сумму - 2,6 миллиарда гривен.

Ранее сообщалось, что Украина в рамках международной инициативы COVAX получит вакцины от коронавируса только для 20% населения страны. Всего в вакцине будут нуждаться около 30 млн украинцев.

Напомним, согласно опросу, в середине сентября 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 35% опрошенных украинцев.