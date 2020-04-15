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МОЗ закупить понад 800 апаратів ШВЛ

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 12:52
МОЗ закупить понад 800 апаратів ШВЛ
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

На сьогодні в українських лікарнях є 2 тисяч апаратів штучної вентиляції легенів

Міністерство охорони здоров'я планує закупити додатково 838 апарату штучної вентиляції легенів у зв'язку з ситуацією з коронавірусом. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, на сьогоднішній день Україна повністю забезпечена апаратами ШВЛ, для забезпечення нинішнього кількості захворілих. У лікарнях України є 2 тисяч таких апаратів.

"Ми повинні готуватися до різного розвитку подій. І до тих 2 тисяч апаратів ШВЛ, які зараз знаходяться в першій хвилі з 242 лікарень, ми додатково закуповуємо ще апарати. Наприклад, досягнута домовленість з Європейським інвестиційним банком щодо використання кредитних коштів. На ці кошти ми плануємо закупити 838 апаратів ШВЛ", - сказав Степанов.

Також міністр охорони здоров'я зазначив необхідність розвивати власне виробництво.

"Упевнений, ми знайдемо певні варіанти, щоб купувати апарати ШВЛ саме в українського виробника", - сказав міністр.

Зазначимо, за минулу добу в Україні зафіксували антирекорд за кількістю захворювань. За 14 квітня підтвердили 392 нових випадку COVID-19. Всього в країні підтверджено 3764 захворювань.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що на даний момент недоцільно говорити про вихід з карантину. За його словами, пом'якшення карантину можливо після того, коли в Україні буде спостерігатися постійне зменшення захворюваності.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниМаксим СтепановКоронавірус
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