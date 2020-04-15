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Сейчас говорить о выходе из карантина нецелесообразно, - Минздрав

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 09:52
Сейчас говорить о выходе из карантина нецелесообразно, - Минздрав
Фото: Максим Степанов (УНИАН)

За прошлые сутки в Украине зафиксирован антирекорд по заболеваемости

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на данный момент нецелесообразно говорить о выходе Украины из карантина. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Степанова, за прошлые сутки в Украине зафиксирован антирекорд по количеству новых заболеваний - подтвердили 392 заражения коронавирусом.

"Учитывая сегодняшний антирекорд по заболеваемости, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода. Может уверенно сказать, что это возможно только когда мы будем видеть постоянное снижение заболеваемости коронавирус", - заявил Степанов.

Отметим, по данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Также РБК-Украина писало, что в Украине количество жертв коронавируса превысило 100 человек. За прошлые сутки подтвердили 10 смертей от COVID-19. Таким образом количество летальных случаев увеличилось до 108.

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Новости Украины карантинМаксим СтепановКоронавирус
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