Гройсман заявил о монопольном сговоре на рынке лекарств

Фото: Владимир Гройсман в Раде (РБК-Украина, Виталий Носач)

Кабмин планирует расширять перечень препаратов в программе "Доступные лекарства"

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в стране существует определенный монопольный сговор для того, чтобы искусственно завышать цены внутри страны на ряд лекарственных препаратов. Об этом глава Кабмина сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Гройсман анонсировал, что Кабмин планирует расширять перечень препаратов в программе "Доступные лекарства".

"Происходит определенный монопольный сговор для того, чтобы искусственно завышать цены внутри страны на ряд групп препаратов... но по тем почти 300 наименованиям лекарств, которые мы запустили в программу "Доступные лекарства", мы же начали по ним референтное ценообразование, и цены по ним реально снизились... мы будем расширять это... Я думаю, что в ближайшее время мы сможем эту ситуацию урегулировать... есть также проблема. Наличие лекарств. Некоторые больницы это скрывают: у них есть, а люди об этом не знают", - рассказал премьер-министр.

Напомним, в августе анонсировалось, что в Украине в 2018 году заработает "Центральное агентство", которое будет заниматься закупками лекарств.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство здравоохранения Украины утвердило новый перечень препаратов, которые можно получить по программе "Доступные лекарства" на 100% бесплатно или доплатив небольшую разницу.