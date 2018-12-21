МОЗ вдвічі збільшив закупівлю ліків для хворих на рак

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МОЗ збільшило фінансування за цим напрямом на 910 млн. гривень

Мінстерство охорони здоров'я (МОЗ) України прийняло рішення про додаткове фінансування програми державних закупівель ліків за напрямом “Доросла онкологія”. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Як зазначається, таким чином у 2018 році Україна закупить вдвічі більше ліків для дорослих хворих на рак.

Повідомляється, що МОЗ оптимізувало підходи до більш точного збору потреби в ліках на місцях і провело аудит поставок та залишків лікарських засобів. Завдяки цим крокам міністерство змогло ефективно розподілити кошти між напрямами бюджетної програми задля забезпечення максимального забезпечення потреби в ліках.

За рахунок оптимізації розподілу коштів вдалося спрямувати додаткові кошти на напрям “Доросла онкологія”, аби значно підвищити забезпеченість ліками онкохворих.

До передбачених за цим напрямом на початку року 709 млн грн вдалося додати ще 910 млн. гривень, тобто збільшити фінансування більше ніж удвічі. Закупівлі на загальну суму близько 1,6 млрд гривень дозволяють забезпечити 80% від потреби в препаратах, що наявні в державних закупівлях. Це означає, що у два рази більше пацієнтів отримають безоплатне лікування від раку.

"Напрям онкології - один із найбільш недофінансованих, оскільки наразі на обліку пацієнтів з онкозахворюваннями знаходиться майже мільйон українців. За даними Національного канцер-реєстру України, щороку реєструють 136 тисяч нових випадків захворювань", - повідомили у прес-службі МОЗ.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у країні відбувається певна монопольна змова для того, щоб штучно завищувати ціни усередині країни на ряд лікарських препаратів.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я України затвердило новий перелік препаратів, які можна отримати за програмою "Доступні ліки" на 100% безкоштовно або доплативши невелику різницю.