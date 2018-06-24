Минздрав требует пустить к политзаключенному Балуху украинских и международных врачей

Минздрав требует освободить всех украинских пленников

Министерство здравоохранения Украины требует немедленно допустить украинских и международных врачей к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху и освободить всех украинских пленников. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун в Facebook.

"Требуем немедленного допуска украинских и международных врачей к Владимиру Балуху и освобождения украинских политзаключенных!" - написала Супрун.

По ее словам, Балух отказывается от еды почти 100 дней, а теперь ужесточил голодовку и отказывается от воды.

"За это время Владимир потерял почти 30 кг, его здоровье постоянно ухудшается и в любой момент может дойти до критической точки… Всеми возможными силами он борется с врагом, защищая в этой борьбе весь свободный мир", - подчеркнула Супрун.

Как известно, Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку с требованием отменить незаконный приговор в виде лишения свободы на 3 года и 5 месяцев в колонии-поселении. После месяца голодовки он согласился принимать 2 стакана овсяного киселя и 50-70 грамм ржаных сухарей в день.

Вимагаємо негайного допуску українських та міжнародних лікарів до Володимира Балуха та звільнення українських... Опубліковано Уляна Супрун Субота, 23 червня 2018 р.

Напомним, ранее в МИД заявили, что жизнь политзаключенного Балуха под угрозой. Также добавим, что 15 июня подконтрольный России Раздольненский суд в Крыму продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху на два месяца. Арест активиста продлили до 14 августа.