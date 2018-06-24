Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

МОЗ вимагає пустити до політв'язня Балуха українських і міжнародних лікарів

НовиниСуспільство    24.06.2018 - 22:36
Фото: Володимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)
Фото: Володимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)

МОЗ вимагає звільнити всіх українських бранців

Міністерство охорони здоров'я України вимагає негайно допустити українських і міжнародних лікарів до українського політв'язня Володимира Балуха і звільнити всіх українських бранців. Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в Facebook.

"Вимагаємо негайного допуску українських і міжнародних лікарів до Володимира Балуха та звільнення українських політв'язнів!" - написала Супрун.

За її словами, Балух відмовляється від їжі майже 100 днів, а тепер посилив голодування і відмовляється від води.

"За цей час Володимир втратив майже 30 кг, його здоров'я постійно погіршується і в будь-який момент може дійти до критичної точки... Всіма можливими силами він бореться з ворогом, захищаючи в цій боротьбі весь вільний світ", - підкреслила Супрун.

Як відомо, Балух 19 березня оголосив безстрокове голодування з вимогою скасувати незаконний вирок у вигляді позбавлення волі на 3 роки і 5 місяців в колонії-поселеннї. Після місяця голодування він погодився брати 2 склянки вівсяного киселю і 50-70 грам житніх сухарів в день. 

 

Вимагаємо негайного допуску українських та міжнародних лікарів до Володимира Балуха та звільнення українських...

Опубліковано Уляна Супрун Субота, 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, в МЗС заявили, що життя політв'язня Балуха під загрозою. Також додамо, що 15 червня підконтрольний Росії Роздольненський суд Криму продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху на два місяці. Арешт активіста продовжили до 14 серпня.

Порошенко відповів на лист українського політв'язня Балуха "Суд" в окупованому Криму розгляне клопотання про дострокове звільнення Балуха
Теги публікації: политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Надя Дорофєєва та Дмитро Комаров просять допомогти чотирирічній Кірі
Раптово: Борис Гребенщиков дав безкоштовний концерт в Києві (фото, відео)
"Як мені шкода": Лоліта поскаржилася, що її не пускають в Україну (фото)
"Ми дуже боїмося": продюсер Лобода розповіла, чому співачка не виступає в Україні
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся