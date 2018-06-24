МОЗ вимагає пустити до політв'язня Балуха українських і міжнародних лікарів

МОЗ вимагає звільнити всіх українських бранців

Міністерство охорони здоров'я України вимагає негайно допустити українських і міжнародних лікарів до українського політв'язня Володимира Балуха і звільнити всіх українських бранців. Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в Facebook.

"Вимагаємо негайного допуску українських і міжнародних лікарів до Володимира Балуха та звільнення українських політв'язнів!" - написала Супрун.

За її словами, Балух відмовляється від їжі майже 100 днів, а тепер посилив голодування і відмовляється від води.

"За цей час Володимир втратив майже 30 кг, його здоров'я постійно погіршується і в будь-який момент може дійти до критичної точки... Всіма можливими силами він бореться з ворогом, захищаючи в цій боротьбі весь вільний світ", - підкреслила Супрун.

Як відомо, Балух 19 березня оголосив безстрокове голодування з вимогою скасувати незаконний вирок у вигляді позбавлення волі на 3 роки і 5 місяців в колонії-поселеннї. Після місяця голодування він погодився брати 2 склянки вівсяного киселю і 50-70 грам житніх сухарів в день.

Вимагаємо негайного допуску українських та міжнародних лікарів до Володимира Балуха та звільнення українських... Опубліковано Уляна Супрун Субота, 23 червня 2018 р.

Нагадаємо, в МЗС заявили, що життя політв'язня Балуха під загрозою. Також додамо, що 15 червня підконтрольний Росії Роздольненський суд Криму продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху на два місяці. Арешт активіста продовжили до 14 серпня.