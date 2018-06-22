В МИД заявили, что жизнь политзаключенного Балуха под угрозой

МИД требует от РФ предоставить доступ к Балуху украинским врачам

Жизнь украинского политзаключенного Владимира Балуха, арестованного российской "властью" на территории оккупированного Крыма, находится под угрозой. Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"Жизнь политзаключенного Владимира Балуха под угрозой. Требуем от РФ доступа украинских врачей и немедленного его освобождения", - заявила Беца.

Життя політв'язня В.Балуха під загрозою. Вимагаємо від РФ доступу укр лікарів та негайного звільнення #FreeBalukh pic.twitter.com/992T63mK2H — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 22, 2018

Отметим, Владимир Балух в СИЗО в оккупированном Крыму уже более 90 дней продолжает бессрочную голодовку из-за несогласия с судебными обвинениями, которые называет сфальсифицированными.

Напомним, 15 июня подконтрольный России Раздольненский суд в Крыму продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху на два месяца. Арест активиста продлили до 14 августа.

Добавим, что в пятницу, 15 июня, Балуху стало плохо во время судебного заседания. Активисту вызвали скорую помощь и объявили перерыв.

Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной указано якобы хранение боеприпасов и тротиловых шашек.