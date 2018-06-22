Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В МИД заявили, что жизнь политзаключенного Балуха под угрозой

НовостиОбщество    22.06.2018 - 17:26
Фото: Владимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)
Фото: Владимир Балух (facebook.com/Mariana_Betsa)

МИД требует от РФ предоставить доступ к Балуху украинским врачам

Жизнь украинского политзаключенного Владимира Балуха, арестованного российской "властью" на территории оккупированного Крыма, находится под угрозой. Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"Жизнь политзаключенного Владимира Балуха под угрозой. Требуем от РФ доступа украинских врачей и немедленного его освобождения", - заявила Беца.

Отметим, Владимир Балух в СИЗО в оккупированном Крыму уже более 90 дней продолжает бессрочную голодовку из-за несогласия с судебными обвинениями, которые называет сфальсифицированными.

Напомним, 15 июня подконтрольный России Раздольненский суд в Крыму продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху на два месяца. Арест активиста продлили до 14 августа.

Добавим, что в пятницу, 15 июня, Балуху стало плохо во время судебного заседания. Активисту вызвали скорую помощь и объявили перерыв.

Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной указано якобы хранение боеприпасов и тротиловых шашек.

Каждое кормление украинского политзаключенного Кольченко снимают на камеру, - правозащитник Послы стран G7 обеспокоены ситуацией с Сенцовым и другими политзаключенными
Теги публикации: политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь