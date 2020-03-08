Минздрав создал Telegram-бота для ответов на вопросы относительно коронавируса

Министерство здравоохранения Украины запустило Telegram-бот для оперативной ответы на распространенные вопросы о коронавирусе в Украине. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что также работает Telegram-канал "Коронавірус_інфо" с оперативной и текущей информацией о ситуации с вирусом COVID-19 в Украине.

"Это единственный Telegram-канал, верифицированный Министерством здравоохранения. Все новости, текущие данные, рекомендации и оценка от специалистов", - отметили в пресс-службе.

О Telegram-бота, то он доступен по ссылке здесь.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения решила направить в ближайшие дни экспертов в Украину в связи с распространением коронавируса COVID-19. Европейское региональное бюро направляет миссии также в Азербайджан и Черногорию.