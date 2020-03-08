МОЗ створило Telegram-бота для відповідей на питання щодо коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України запустило Telegram-бот для оперативної відповіді на поширені запитання щодо коронавірусу в Україні. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Зазначається, що також працює Telegram-канал "Коронавірус_інфо" з оперативною та поточною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні.

"Це єдиний Telegram-канал, верифікований Міністерством охорони здоров’я. Всі новини, поточні дані, рекомендації та оцінка від фахівців", - зазначили у прес-службі.

Щодо Telegram-бота, то він доступний за посиланням тут.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я вирішила направити найближчими днями експертів в Україну у зв'язку з поширенням коронавірусу COVID-19. Європейське регіональне бюро надсилає місії також в Азербайджан і Чорногорію.