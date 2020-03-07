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В ВОЗ подтвердили отправку миссии в Украину из-за коронавируса

Новости » Общество     07.03.2020 - 17:57
В ВОЗ подтвердили отправку миссии в Украину из-за коронавируса
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Европейское региональное бюро ВОЗ также отправляет миссии в Азербайджан и Черногорию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит в ближайшие дни экспертов в Украину в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского регионального бюро ВОЗ.

Как сообщается, Европейское региональное бюро также отправляет миссии в Азербайджан и Черногорию.

"ЕРБ ВОЗ направляет в ближайшие дни три миссии - в Азербайджан, Украину и Черногорию - в рамках мероприятий по обеспечению готовности и реагирования на COVID-19", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявлял, что в ближайшее время в Украину прибудут две миссии Всемирной организации здравоохранения, которые помогут в борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, в ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение COVID-19 летом. При этом директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вирус может сохранить способность распространяться.

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