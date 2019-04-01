Минздрав сообщил о росте уровня заболеваемости корью

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В течение 13-й недели 2019 года корью заболели 2254 человека

С начала года корью в Украине заболели 35 тыс. человек. Уровень заболеваемости снова растет, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение 13-й недели 2019 года корью заболели 2254 человека - 1113 взрослых и 1141 ребенок.

После нескольких недель падения уровень заболеваемости корью в Украине снова растет. В течение 22-28 марта больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (260 больных: 139 взрослых и 121 ребенок), Киевской (200: 123 взрослых и 77 детей), Хмельницкой (177: 93 взрослых и 84 ребенка); Львовской (165: 48 взрослых и 117 детей) и Харьковской (160: 91 взрослый и 69 детей) областях.

С начала года (с 28 декабря 2018 до 28 марта 2019) корью заболели 35 002 человека - 15 886 взрослых и 19 116 детей. От осложнений кори умерли 14 человек.

Напомним, в детском санатории Бердянска Запорожской области зафиксирована вспышка кори, в частности, сообщается, что корью заболели пять человек, в том числе трое детей.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава в течение 12-й недели 2019 корью заболели 2179 человек - 1020 взрослых и 1159 детей. Кроме того, в течение недели от осложнений кори умерли четыре человека.