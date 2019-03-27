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В детском санатории Бердянска зафиксирована вспышка кори

Новости » Происшествия    27.03.2019 - 19:49
В детском санатории Бердянска зафиксирована вспышка кори
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Корью заболели пять человек, в том числе трое детей

В детском санатории Бердянска Запорожской области зафиксирована вспышка кори, в частности, сообщается, что корью заболели пять человек, в том числе трое детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу городского совета Бердянска.

Сообщается, что по состоянию на 27 марта в детском соматическом санатории "Бердянский" корью заболели трое детей и двое взрослых - сотрудников санатория. Указано, что источником распространения кори в детском оздоровительном учреждении стал ребенок из села Новопетровка, который до прибытия в санаторий находился в контакте с больным корью. При этом местный врач Осипенковского центра первичной медико-санитарной помощи выдал ему справку, что тот не находился в контакте с заболевшими.

По решению комиссии администрации госучреждения "Детский соматический санаторий "Бердянский" предстоит установить наличие прививок от кори у всех сотрудников оздоровительного учреждения. Теперь в санаторно-курортных картах детей обязательна отметка об отсутствии контакта с больными.

Напомним, по оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава в течение 12-й недели 2019 корью заболели 2179 человек - 1020 взрослых и 1159 детей. Кроме того, в течение недели от осложнений кори умерли четыре человека.

С начала года, с 28 декабря 2018 до 12 марта 2019 года, корью заболели 32 939 человек - 14 830 взрослых и 18 109 детей. От осложнений кори умерли 14 человек.

 

 

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