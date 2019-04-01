МОЗ повідомило про зростання рівня захворюваності на кір

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Протягом 13-го тижня 2019 року на кір захворіли 2254 людини

З початку року на кір в Україні захворіли 35 тис. чоловік. Рівень захворюваності знову зростає, передає прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ, протягом 13-го тижня 2019 року на кір захворіли 2254 людини - 1113 дорослих і 1141 дитина.

Після декількох тижнів падіння рівень захворюваності на кір в Україні знову зростає. Протягом 22-28 березня найбільше нових випадків кору зареєстровано в Києві (260 хворих: 139 дорослих та 121 дитина), Київської (200: 123 дорослих і 77 дітей), Хмельницькій (177: 93 дорослих і 84 дитини); Львівській (165: 48 дорослих і 117 дітей) і Харківській (160: 91 дорослий і 69 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 до 28 березня 2019) на кір захворіли 35 002 людини - 15 886 дорослих і 19 116 дітей. Від ускладнень кору померли 14 осіб.

Нагадаємо, в дитячому санаторії Бердянська Запорізької області зафіксовано спалах кору, зокрема, повідомляється, що кір захворіли п'ятеро осіб, у тому числі троє дітей.

За оперативними даними Центру громадського здоров'я Моз протягом 12-го тижня 2019 кір захворіли 2179 осіб - 1020 дорослих і 1159 дітей. Крім того, протягом тижня від ускладнень кору померли чотири людини.