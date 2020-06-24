Минздрав разворачивает вторую волну больниц из-за коронавируса

В больницу попадают люди, у которых тяжелое течение болезней
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине готовят больницы к новой волне из-за COVID-19. Минздрав сообщает, что в некоторых областях резко возрастает число зараженных.
Об этом он заявил на брифинге.
В больницу попадают люди, у которых тяжелое течение болезней, из-за чего нужно разворачивать вторую волну больниц.
"В очередной раз обращаюсь к вам. Подумайте об этих цифрах. Подумайте, что скоро закончится и вторая волна больниц и третья", - заявил он.
24.06.2020 Онлайн-брифінг щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції
Онлайн-брифінг з перекладом жестовою мовою міністра охорони здоров’я України Максима СтепановаОпубліковано Міністерство охорони здоров'я України Вівторок, 23 червня 2020 р.
Также на брифинге главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что Минздрав будет отрабатывать механизмы, как включать те больницы, которые сегодня не включены в первую волну.
Также он сказал, что Минздрав будет указывать на недостатки, которые есть в областях по определенности и правильности построения маршрутов пациентов.
"На первом месте по рассмотрению у нас будет Закарпатская область. Там значительно возрастает число случаев больных коронавирусной болезнью. В то же время мы видим, что есть заполненность коек среди больниц первой волны", - добавил он.
Напомним, в Украине зафиксировано 940 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом.
Отметим, что Украина по состоянию на начало недели попала в список стран "красной зоны".
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Автор: Анастасия Рокитна