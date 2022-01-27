МОЗ дозволить видавати паперові лікарняні: в яких випадках
Міністерство охорони здоров'я України дозволить видавати паперові лікарняні в чотирьох випадках. Опція буде доступна до 1 травня 2022 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
"Міністерство розробило проект наказу "Про внесення змін до деяких наказів МОЗ" щодо медичних висновків про тимчасову непрацездатність та електронних лікарняних. Відтак, паперові лікарняні у чотирьох виняткових випадках продовжать видавати до 1 травня 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Так, лікарі зможуть виписувати паперові лікарняні, якщо:
- необхідно продовжити або закрити лист непрацездатності, який був виданий у паперовій формі до 1 жовтня 2021 р.;
- закінчився термін (сім днів), протягом якого лікар може внести зміни до медичного висновку про тимчасову непрацездатність в реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я. У такому разі рішення про видачу листа непрацездатності приймає лікарсько-консультативна комісія закладу охорони здоров'я, а за її відсутності - головний лікар закладу;
- відбувається усиновлення дитини протягом двох місяців з дати його народження, зазначеного в свідоцтві про народження. Лікарняний видається на підставі рішення суду про усиновлення та свідоцтва про народження;
- виникли технічні проблеми з передачею даних, що призводить до неможливості формування електронного листа непрацездатності протягом семи днів з дати створення медичного висновку про тимчасову непрацездатність для усунення таких проблем.
Водночас, як зазначають у МОЗ, факт непідключення закладу охорони здоров'я до електронної системи охорони здоров'я не є підставою для видачі паперових лікарняних.
Нагадаємо, електронний лікарняний почав діяти в Україні з 1 жовтня 2021 року. Він значно знижує навантаження на лікарів, допомагає швидше оформити виплати пацієнтам.