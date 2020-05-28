Минздрав разрешил работу бассейнов, но с ограничениями

В Минздраве назвали 4 условия для работы бассейнов
Министерство здравоохранения опубликовало временные рекомендации касательно работы бассейнов во время карантина. Функционирование бассейнов разрешается при нескольких условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Минздрава.
Согласно документу, работа бассейнов разрешается:
Также Минздрав рекомендует наполовину ограничить использование раздевалок, душевых кабин и шкафчиков и нанести соответствующие отметки (кроме отдельно оборудованных душевых кабин).
В то же время еще запрещается:
Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко анонсировал временные рекомендации Минздрава для работы бассейнов во время карантина.
Напомним, в рамках третьего этапа ослабление карантина с 1 июня в Украине возобновят работу фитнес-залы и образовательные учреждения.
Также с 1 июня будет возобновлено железнодорожное сообщение в 6 областях.
Автор: Роман Калиниченко