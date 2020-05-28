МОЗ дозволив роботу басейнів, але з обмеженнями

У МОЗ назвали 4 умови для роботи басейнів
Міністерство охорони здоров’я опублікувало тимчасові рекомендації щодо роботи басейнів під час карантину. Функціонування басейнів дозволяється за кількох умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову МОЗ.
Згідно з документом, робота басейнів дозволяється:
Також МОЗ рекомендує наполовину обмежити використання роздягалень, душових кабін та шкафчиків та нанести відповідні позначки (крім окремо обладнаних душових кабін).
Водночас ще забороняється:
Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував тимчасові рекомендації МОЗу для роботи басейнів під час карантину.
Нагадаємо, у рамках третього етапу послаблення карантину з 1 червня в Україні відновлять роботу фітнес-зали та освітні установи.
Також з 1 червня буде відновлене залізничне сполучення у 6 областях.
Автор: Роман Калиниченко