Минздрав разрешил работу продуктовым рынкам

Минздрав назвал 6 условий для возможности работы таких рынков
Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в Украине при условии соблюдения ими некоторых карантинных условий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение главного санитарного врача.
Согласно документу, рынки могут функционировать при следующих условиях:
Напомним, работа продуктовых рынков была запрещена в соответствии с карантинными мерами, принятыми Кабинетом министров для борьбы с пандемией коронавируса в Украине.
Ранее президент Владимир Зеленский на время карантина в Украине попросил местные власти самостоятельно решать вопросы работы продуктовых рынков.
Также сообщалось, что, несмотря на карантин, со временем часть продуктовых рынков сможет начать работать, если они будут соблюдать санитарные нормы и противоэпидемические меры.