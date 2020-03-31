МОЗ дозволив працювати продуктовим ринкам

Мінохорони здоров’я назвав 6 умов для можливості роботи таких ринків
Міністерство охорони здоров’я дозволило роботу продуктових ринків в Україні за дотримання деяких карантинних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження головного санітарного лікаря.
Відповідно до документу, ринки можуть функціонувати за наступних умов:
Нагадаємо, робота продуктових ринків була заборонена відповідно до карантинних заходів, прийнятих Кабінетом міністрів для боротьби з пандемією коронавірусу в Україні.
Раніше президент Володимир Зеленський на час карантину в Україні попросив місцеву владу самостійно вирішувати питання роботи продуктових ринків.
Також повідомлялося, що, незважаючи на карантинні обмеження, з часом частина продуктових ринків зможе запрацювати, якщо вони будуть дотримуватись санітарних норм та протиепідемічних заходів.