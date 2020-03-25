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Зеленский просит определяться с работой рынков на местах самостоятельно

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 17:30
Зеленский просит определяться с работой рынков на местах самостоятельно
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В то же время Зеленский выступил за закрытие больших рынков

Президент Владимир Зеленский на время карантина в Украине просит местные власти самостоятельно решать вопросы работы продуктовых рынков. Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что Зеленский провел селекторное совещание с регионами, в ходе которого подняли вопросы работы продовольственных рынков. Президент отметил, что только на местах можно определить, насколько опасны и насколько необходимы эти рынки в конкретном населенном пункте.

Зеленский добавил, что во время эпидемии коронавируса рынки представляют опасность, особенно для людей старшего возраста, которые там чаще всего и покупают продукты.

"Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти базарчики является основным источником пищевых продуктов, надо думать, как выйти из такой ситуации. Возле рынков могут быть патрули, которые, например, ограничивать количество людей. Прошу регионы отнестись к этому вопросу ответственно", - подчеркнул он.

Напомним, ранее на фоне распространения коронавируса в Украине в некоторых населенных пунктах была ограничена работа продовольственных рынков. В частности, рынки закрыли после объявления чрезвычайной ситуации в населенных пунктах Черновицкой области, а сегодня стало известно об ограничениях в Виннице.

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